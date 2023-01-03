لو تاجر زود الأسعار.. كيفية التواصل مع حماية المستهلك لتقديم شكوى

يعمد بعض التجار في تلك الفترة إلى رفع أسعار المنتجات، بالمخالفة لتعليمات وتوجيهات الحكومة بعدم زيادة الأسعار على المواطنين، ومعاقبة من يفعل ذلك.

ويمكن تقديم الشكوى أو إبلاغ جهاز حماية المستهلك، عن التجار الذين يعمدون رفع الأسعار بدون وجه حق أو داعي.

تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

وذكر جهاز حماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طرق تقديم شكاوى من قبل المواطنين للجهاز.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك، شكاوى المواطنين حول المغالاة فى ارتفاع أسعار السلع، وأيضا عدم التزام المحلات التجارية بكتابة السعر على المنتجات الغذائية على رقم الخط الساخن المخصص لذلك وهو 19588.

ويمكن تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز برقم 01577779999.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور على المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، لمتابعة ورصد حركة الشارع والمحال والنزول على ‏الأرض، ومتابعة وضع السعر على السلع في كل المحال.