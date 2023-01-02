رئيس جهاز حماية المستهلك لـ إيمان الحصري: جهود مكثفة لضبط الأسعار في الأسواق

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز دائما يكثف العمل، وينسق مع كل الأجهزة لضبط الأسواق، وخاصة خلال الظروف التي يمر بها العالم حاليا، وتأثيرها المحلي علينا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج مساء dmc الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة dmc: «الظروف الحالية تجعل جهد الجهاز ظاهر أكثر، خصوصا أن بعض المغامرات تحدث من بعض تجار الأزمات أو تجار الحروب الذين يحاولون استغلال الظروف التي يمر بها العالم، لعكسها على الواقع المحلي بتخزين أو حجب السلع أو منعها من التداول».

وتابع: «من أهم نواتج هذا الأمر عندما حدثت ظاهرة اختفاء الأرز أو ارتفاع سعره، فتحرك جهاز حماية المستهلك لتفعيل مادة من مواد القانون، والتي نعتبرها مادة طوارئ، والتي عرضت على رئيس الوزراء واعتبر بعدها الأرز سلعة استراتيجية ولا يجوز إخفاؤها أو حجبها أو منعها من التداول».

وتابع: «أمر يستلزم جهدا رقابيا لضبط المسألة، وصدر القرار 66 بتسعير الأرز لوجود مبالغات ومزايدات على السعر بشكل غير مقبول سواء بالنسبة للمستهلك أو الدولة، وكل ذلك كان يضع كل الأجهزة الرقابية سواء جهاز حماية المستهلك أو وزارة التموين لتكثيف التواجد في الأسواق لتحول دون استخدام الأزمة بشكل غير سوي».

وأوضح: «تفعيل مادة حجب السلع الاستراتيجية كان له دور مهم للغاية لأن عقوبته كانت مهمة جدا مع عقوبة مخالفة السعر الجبري، والتي تصل إلى 5 ملايين جنيه ويحقق الردع، لذلك الأسعار متوافرة في كل السلاسل التجارية أو السوبر ماركت، والمستفيدون هم سارقو قوت الشعوب وليسوا تجارا وهم بعض المرتزقة يحاولون الاستفادة بشكل غير شرعي من أزمات الشعوب».