عبدالمنعم سعيد لـ نشأت الديهي: الأزمة الأوكرانية الروسية كسرت فكرة الأمن الأوروبي

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الأزمة الأوكرانية الروسية كسرت فكرة الأمن الأوروبي إلى حد كبير، وفي هذا الإطار يتوسع الناتو بصورة كبيرة الفترة الأخيرة، من خلال ضم السويد وفنلندا، ليس هذا فقط، بل هناك توتر بين بيلاروسيا وأوكرانيا، واحتمالات غزو بيلاروسيا لكييف موجود.

وتابع «سعيد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن محاولة استيلاء روسيا على أوكرانيا التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي، وطرح فكرة إمكانية استيلاء الصين على تايوان، لكن هناك إشكالية في مشكلة تايوان، لم يتحدث عنها أحد، وهذه الإشكالية تتمثل في أن جميع العالم يعترف بالصين الواحدة، وبالتالي تايوان جزء من الصين الواحدة، لكن بكين تعهدت بعدم ضم تايوان بالقوة.

ولفت إلى أن مصر مثل باقي دول العالم، تواجه بعض التحديات الخارجية والداخلية، فالتحديات الخارجية تتمثل في الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، خاصة مع نجاح التيار اليميني المتطرف في تل أبيب، وهناك ضحايا تسقط يوميًا من الفلسطينيين والإسرائيليين، والموضوع شبه مشتعل.

ولفت إلى أن هناك سعيا فلسطينيا للحديث عن قضية فلسطين على أنها قضية احتلال، والمدهش ان فلسطين عندما ذهبت إلى محكمة العدل الدولية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي اختفى المندوب الأوكراني لكي لا يدين تل أبيب.

وأشار إلى أن مشكلة العملة الصعبة والدولار تحد أمام مصر، وهذا التحدي لا يتمثل في مواجهة هذه الأزمة خلال الفترة الحالية، ولكن في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، خاصة أن ازمة الدولار تكررت في مصر أكثر من مرة خلال آخر 20 عامًا.