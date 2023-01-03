متحدث «الخارجية» يكشف لـ نشأت الديهي تفاصيل استعادة التابوت الأخضر

علق السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على استعادة مصر التابوت الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً: «عودة التابوت الأخضر هو نتاج للتعاون بين السلطات المصرية والأمريكية، بناءً على الاتفاقيات الموقعة بين البلدين».

رصد أي قطعة أثرية مصرية تباع في الخارج

وتابع «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن هناك التزامًا كاملاً من قبل الحكومة المصرية بالعمل على استعادة الآثار المصرية المهربة إلى الخارج، مشيرًا إلى أن هناك توجيها مباشرا من وزير الخارجية السفير سامح شكري لكل البعثات المصرية في الخارج، بالعمل على رصد أي قطعة أثرية مصرية تباع في الخارج، والعمل على استعادة هذه القطع.

مصر دولة رائدة في التوقيع على الاتفاقيات الدولية

وأضاف أن مصر دولة رائدة في التوقيع على الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية لاهاي واتفاقية اليونيسكو المعنية بحظر واستيراد المنتجات الثقافية بطريقة غير شرعية، مشيرًا إلى أن مصر سعت من خلال عضويتها في المنظمات الدولية على سد أي ثغرة قانونية تستغل من قبل أصحاب النفوس المريضة، وأصحاب الذمم الغير سوية للإتجار بالآثار.

وأشار إلى أن هناك محاولات من جانب بعض صالات المزادات ببيع قطع أثرية، دون تقديم أي سند ملكية أو سند يدل على مصدر هذه القطع، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تعمل على استعادة القطع الأثرية التي خرجت بصورة غير شرعية، والطرف الذي يحدد خروج هذه الآثار بصورة غير شرعية هي وزارة الآثار.