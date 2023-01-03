وزير الصحة الأسبق يكشف لـ نشأت الديهي تقدم القطاع الطبي بمصر: تقليل وفيات الأطفال

قال الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة والسكان الأسبق، إن هناك تقدما في بعض القطاعات الصحية حدث آخر 50 عامًا، مشيرًا إلى أن هناك تقدما كبيرا حدث في تقليل وفيات الأطفال، حيث قاربت نسبة وفيات الأطفال في مصر المعدلات العالمية، بعدما كانت نسبة هذه الوفيات في الخمسينيات والستينيات متقدمة للغاية.

أهم مشكلة مرضية في مصر كانت العدوى

وأضاف «الجبلي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن أهم مشكلة مرضية في مصر كانت العدوى، خاصة في الإصابة بالملاريا وشلل الأطفال، ومع تطور الخدمة الصحية، وتطور الأدوية ووسائل العلاج، انتهت الكثير من الأمراض، مثل القضاء على الملاريا، وانخفاض انتشار الدرن بصورة كبيرة للغاية.

ولفت إلى أن شلل الأطفال مع الحملات القوية للتطعيم، حدث تطور كبير في القضاء عليه، مشيرًا إلى أن تركيبة الأمراض في مصر تغيرت الفترة الأخيرة، فالعدوى كانت تمثل 50% من الأمراض، والأمراض المزمنة كانت تمثل 30%، والحوادث كانت تمثل من 8 لـ15%، أما الآن فجوهرة المشاكل الطبية تتمثل في الأمراض المزمنة غير المعدية مثل السرطان، والأمراض القلبية، وأمراض الكبد، والسكر والضغط، والعدوى انخفضت بصورة كبيرة للغاية.

وأضاف أن السمنة في مصر والمنطقة العربية مشكلة كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن السمنة من الأمراض المنتشرة في مصر، ولذلك تحدث الرئيس عن هذه المشكلة، وطالب الشباب بممارسة الرياضة في محاولة للتخلص من هذا المرض.

السير على القدمين يوميًا نصف ساعة يحافظ على صحة الجسد

وأشار إلى أن السير على القدمين يوميًا نصف ساعة، يحافظ على صحة الجسد بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن أحد أهم أسباب الوفاة في مصر هو مرض القلب والسرطان.