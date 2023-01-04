مدير «القومي للترجمة»: عزاء شيخ المترجمين في عمر مكرم الجمعة

أعلنت الدكتورة كرمة سامي، مدير المركز القومي للترجمة، موعد عزاء شيخ المترجمين الدكتور محمد عناني، الذي غيّبه الموت أمس عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض.

وأضافت مدير المركز القومي للترجمة لـ«الوطن»، أنّ عزاء الدكتور عناني شيخ المترجمين، سيقام الجمعة المقبل في مسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.

وفاة شيخ المترجمين

وخيّم الحزن على الساحة الثقافية أمس بعد رحيل عناني، حيث نعته عدّة جهات، بينها الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجامعة القاهرة، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والبيت الفني للمسرح، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس هيئة الكتاب، كما أعرب تلاميذه ومحبوه عن حزنهم على رحيله.

من هو محمد عناني؟

والدكتور محمد عناني أستاذ الأدب الإنجليزي بقسم اللغة الإنجليزية كلية الآداب جامعة القاهرة، ولد في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة عام‏‏ 1939، وحصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من ‏جامعة القاهرة عام 1959، وعمل محاضرا في اللغة الإنجليزية ‏بجامعة القاهرة منذ عام 1975م، ورئيسًا لقسم اللغة الإنجليزية ‏بالجامعة بين عامَي 1993 و1999.

جمع الراحل بين التأليف والترجمة والنقد الأدبي؛ ومن ‏أعماله «الترجمة الأسلوبية، والنقد التحليلي، والتيارات ‏المعاصرة في الثقافة العربية، والترجمة الأدبية بين النظرية ‏والتطبيق‎»، أما أعماله المُترجَمة، فأهمها ترجمته لتراث «شكسبير» المسرحي ‏بأكمله، وبعض أعمال إدوارد سعيد، ‏كما ساهَم في ترجمة الكثير من المُؤلَّفات العربية إلى الإنجليزية، ‏وعلى رأسها مُؤلَّفات طه حسين، ودواوين ومسرحيات شعرية لكلٍّ ‏من صلاح عبد الصبور، وفاروق شوشة‎.‎

نال عناني العديدَ من الجوائز منها «جائزة الدولة في الترجمة، ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى، وجائزة الدولة في ‏الآداب، وجائزة الملك عبدالله الدولية في الترجمة، وجائزة رفاعة ‏الطهطاوي في الترجمة وجائزة منظمة الأليسكو للعلوم والثقافة».