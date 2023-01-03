تشييع جنازة الدكتور محمد عناني ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود

قالت الدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، لـ«الوطن»، إن جنازة الدكتور محمد عناني شيخ المترجمين، ستشيع عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وتوفي الدكتور محمد عناني عميد المترجمين وشيخ الترجمة، اليوم عن عمر ناهز 84 عاما، بعد رحلة حافلة بمزيد من الإسهامات البارزة في الترجمات والنشر في مختلف مجالات الكتابة، فضلا عن الإشراف على الرسائل العلمية بالجامعة.

وعناي رمز من رموز الثقافة، إذ حَول الراحل عناني الترجمة إلى مشروع حضاري وثقافي، ترجم 10 أجزاء مسرحيات لشكسبير، وترجمة ملحمة «الفردوس المفقود» للشاعر جون ميلتون، وغيرها.