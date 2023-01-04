أسعار السمك اليوم في بورسعيد.. البلطي بـ40 جنيها والبوري يصل لـ100

استقرت أسعار السمك اليوم، في سوق الأسماك الجديد ببورسعيد، بعد استقرار الطقس في المحافظة، في أعقاب انتهاء نوة عيد الميلاد، إذ توافرت أنواعا مختلفة، وانخفض سعر الشبار أو البلطي الأبيض، إلى 40 جنيها.

وقال محمد محسن فؤاد، تاجر أسماك في منطقة 5000 وحدة بحي الزهور في بورسعيد لـ«الوطن»، إن أسعار السمك عرض وطلب، وقد شهدت بعض الأنواع انخفاضا في الأسعار، منها الشبار والشخرم والشيكال.

وعن تأثر أسعار السمك بالطقس، أوضح أنه مع برودة الطقس تنزل الأسماك إلى قاع البحر بحثا عن الدفء، وبالتالي يصعب اصطيادها، بالإضافة إلى توقف موانئ الصيد أيام النوات، بما يؤثر على قلة المعروض من الأسماك الطازجة، التى يفضل أهالي بورسعيد تناولها، إذ تعد الوجبة الرئيسية علي مائدتهم.

أسعار السمك اليوم في بورسعيد

وعن أسعار السمك اليوم في بورسعيد، استعرضها محسن، بالأنواع، كالتالي:

بوري مبطرخ يتراوح بين 80 - 90 - 100 جنيه.

فوارغ 50 جنيها.

شبار أبيض 40 - 50 جنيها.

شبار أخضر 60 - 70 جنيها.

سهيلي 120 جنيها.

سهيلي مبطرخ بلوحده كبير 160 جنيها.

شيكال مبطرخ 60 جنيه.

لوت 80 جنيها.

غطيان 80 جنيها.

غطيان جامبو مبطرخه 200 - 250 جنيها.

دنيس 130 جنيها.

جمبري أبيض 90 جنيها.

جمبري أحمر 140 جنيها.

جمبري سويسي 250 جنيها.

كابوريا ذكر 50 - 60 جنيها.

كابوريا أنثي 100 جنيه.

بطارخ 350 جنيها.

خدمة طهي الأسماك

أوضح تاجر الأسماك، أن هناك خدمات أخرى بجانب بيع الأسماك، منها التجهيز والطهي للزبائن، بالإضافة إلى كل وجبات الأسماك الطازجة، لتناسب استقبال رحلات اليوم الواحد.