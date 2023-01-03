شروط زيارة سفينة الكتب العائمة لوجوس هوب بميناء بورسعيد السياحي

يتساءل الزائرون عن كيفية زيارة سفينة الكتب العائمة لوجوس هوب LOGOS HOPE بميناء بورسعيد السياحي، للاستمتاع بالجولة فيها وشراء الكتب وحضور عدد من الفعاليات بها، حيث تعد هذه هي الزيارة الثانية لها لبورسعيد منذ عام 2010 وترسو حوالي 19 يوما في ميناء بورسعيد السياحي قبل أن تستأنف رحلتها إلى ميناء العقبة بالأردن.

وتوفر «الوطن» كل المعلومات عن كيفية دخول الزائرين سفينة الكتب العائمة أكبر مكتبة بحرية متنقلة في العالم إلى ميناء بورسعيد غدا الأربعاء 4 يناير.

وصول السفينة

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في تصريح صحفي، وصول سفينة الكتب العائمة إلى غاطس بورسعيد الساعة 11 صباحاً وترسو على رصيف ميناء بورسعيد السياحي الساعة 12.5 ظهراً، وتستمر حتى 23 من الشهر الجاري.

وستكون الفرصة متاحة لأهالي بورسعيد والزائرين من مختلف المحافظات بزيارة السفينة المكتبة.

مواعيد فتح السفينة للزائرين

وأعلنت محافظة بورسعيد في بيان لها أنه سيتم فتح المركب للزائرين يوم الخميس 5 يناير وتستقبل الزائرين طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الأحد هو إجازة بينما الجمعة من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساء إلا يوم الجمعة من 3 إلى 10 مساء.

وتفتح السفينة معرضها للزائرين من مختلف الأعمار إلا من سن 13 الى 65 عاما فهو بمقابل رسم رمزي لزيارة السفينة قدره 5 جنيهات أما الأطفال أقل من 13 عاما وقادرون باختلاف يمكنهم الدخول بشكل مجاني والاستمتاع يوميا طوال فترة تواجد السفينة.

يذكر أن طول سفينة الكتب العائمة يبلغ 132 مترا وبها أكثر من 400 متطوع من 60 جنسية مختلفة وتعود ملكيتها للمنظمة الخيرية الألمانية «كتب جيدة للجميع» وتضم المكتبة أكثر من 50 ألف عنوان كتاب بهدف نشر الثقافة في جميع أنحاء العالم ويتم استقبال الزائرين بعرض فيلم قصير لهم عن تاريخ السفينة وزيارتها لأهم موانئ العالم بالإضافة إلى عروض تفاعلية لتعريف الجمهور بها كما زارت السفينة أكثر من 480 ميناء داخل 150 دولة كما استقبلت أكثر من 49 مليون زائر على متنها خلال 13 عام وترفع السفينة شعار "تبادل المعارف وتقديم المساعدة والأمل" في كل ميناء تزوره.

معلومات عن السفينة

زارت السفينة "لوجوس هوب" ميناء بورسعيد السياحي كانت عام 2010 واستمتع بها الزائرين

تضمن السفينة "لوجوس هوب" عدد كبير من الكتب، وتعتبر أكبر مكتبة عائمة في العالم. تتنقل سنويا بين عشرات موانىء العالم أخرهم الإمارات وليبيا وتهدف إلى نشر الثقافة في العالم والتشجيع على القراءة.