خبير يحذر من مرض فطري يصيب الأسماك في الشتاء: يسبب نفوقها

قال الدكتور يوسف العبد، استشاري وخبير الاستزراع السمكي، إن إنتاج مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن سنوياً بحسب آخر إحصائية لعام 2021، منها 80% من الاستزراع السمكي، و20% من المصايد والبحيرات، موضحا أن مصر تحتل المركز السادس عالمياً في إنتاج الأسماك وتقوم بالتصدير إلى عدد من الدول العربية والأجنبية، لأنها ذات جودة عالية ومذاق ممتاز.

وأضاف «العبد» لـ«الوطن»، أن مصر تحتل المركز الأول عربياً وإفريقياً، والثالث عالمياً في إنتاج سمك البلطي، كما تمتلك ريادة كبير تمتد لآلاف السنين في استزراع هذا النوع لأنها سمكة تاريخية موجودة بنهر النيل، وكان المصري القديم يعتمد عليها في غذائة بجانب سمك البوري والقراميط وأنواع أخرى.

تحسين سلالة البلطي

وأوضح «العبد»، إمكانية أن تحقق مصر 3 ملايين طن إذا تم تحسين سلالة سمكة البلطي الحالية للزيادة من إنتاجيتها، مبيناً أن مشروع الاستزراع السمكي ذا طبيعة خاصة ويحتاج إلى أماكن معينة، لأن مياه الري لا تصلح للمزارع السمكية.

وأشار خبير الاستزراع السمكي إلى نصائح يجب وضعها في الحسبان للاستزراع السمكي في فصل الشتاء، وهي إعطاء الأسماك معدلات تغذية أعلى بتركيبة معينة تحتوي على الأحماض الأمينية والبروتين، إضافة إلى فيتامين «سي» ورافعات مناعة ومنشطات نمو لزيادة مناعة الأسماك، لأن هناك بعض الأمراض قد تصيب الأسماك خلال فترة الشتاء وتسبب نفوقها.

نفوق الأسماك في الشتاء

وبين «العبد»، أن الأسماك في درجات الحرارة تحت 8 مئوية تصاب بمرض فطري عفن يصيب الكبير والصغير منها، ويتسبب في معدلات نفوق عالية، وينشط هذا الفطر تحت درجة 8 مئوية، ولكن إذا كانت مناعة السمكة عاليه وتتغذى غذاء سليما ومتوازنا فإنها تستطيع مقاومة فترة الصقيع.