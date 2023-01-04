«الخارجية الأمريكية» تعبر عن قلقها بعد اقتحام وزير إسرائيلي لـ«الأقصي»

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك.

برايس: الزيارة يمكن أن تؤدي إلى إثارة العنف

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، حسبما أفادت قناة «الحرة» الأمريكية، إنّ الزيارة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر وإثارة العنف، مشيرا إلى أنّ الولايات المتحدة أجرت مباحثات مباشرة مع ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن هذه الزيارة.

حماية الأماكن المقدسة

وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة تقف بحزم من أجل الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس.