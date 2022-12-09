وزير شؤون القدس لـ«القاهرة الإخبارية»: نواجه المحاولات الإسرائيلية لتزوير التاريخ

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إننا نتابع ما ينشر عبر محركات البحث لتصحيح الروايات ومراقبة ما يجري تداوله.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أننا كفلسطينيين نعمل إزاء المحاولات المحمومة القديمة الجديدة لتزوير التاريخ ولتصحيح الروايات، و«نعيش في عام 2022 فالمتغيرات عديدة، ووسائل التواصل الاجتماعي فتحت مجالا كبيرا لتوصيل ما نريده للعالم».

وتابع: «ما حدث في حي الشيخ جراح، جعلني ألتقي بعدد من الشباب المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي وسائل تبرهن كل يوم على أنها تحاكي جيل الشباب، فهناك أدوات يجب أن نستخدمها لمواجهة تزييف الرواية الإسرائيلية».

واستطرد: «استطعنا أن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنقل قضية أصحاب الأرض والمأساة الفلسطينية لتصل إلى أمريكا ولندن، وشباب أوروبا وعواصم العالم المختلفة، لأنها جرى استخدامها بالطريقة الصحيحة، فالمعركة معركة كر وفر، وسنرى في الطرف الآخر استمرار في عملية التزييف وسنستمر نحن أيضا في الوعي».