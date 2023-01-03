رئيس فلسطين يقرر التوجه لمجلس الأمن على خلفية الاعتداءات على المسجد الأقصى

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، تكليف بعثة فلسطين في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى من قبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة، في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.

وأكد أبو مازن، أهمية هذا التحرك الدولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يتم بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والعمل مع المجموعات الشقيقة والصديقة في الأمم المتحدة.

وزير إسرائيلي دعا للاقتحام

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن جفير، اقتحم صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحام الأقصى

وجاء الاقتحام، خلافًا للتقارير الإسرائيلية التي أفادت بأن بن جفير تراجع عن اقتحامه للأقصى عقب الجلسة التي جمعته، مساء أمس الإثنين، برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.