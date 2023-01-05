أسعار الخضروات في أسواق الجملة ومحال التجزئة اليوم

تواصل أسعار الخضروات استقراراها في الأسواق المحلية، سواء الجملة أو التجزئة دون تغيير في الأصناف المختلفة المطروحة في الأسواق.

ووفقا لجولة أجرتها «الوطن»، في بعض الأسواق المختلفة، جاءت أسعار الخضروات اليوم الخميس الموافق 5 يناير كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

تراوح سعر كيلو الخيار بين 10 و12 جنيهًا.

تراوح سعر القرنبيط بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من البسلة بين 15 و18 جنيهًا.

يتراوح سعر البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

تراوح سعر الجزر بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

تراوح سعر البصل بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكرنب بين 6 و8 جنيهات حسب الحجم.

تراوح سعر الفلفل بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات اليوم الخميس، في سوق العبور، كما يلي:

سعر البامية بين 16 و20 جنيهًا.

سعر الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

سعر الفلفل الحراق بين 6 و9 جنيهات.

سعر الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

سعر الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

سعر الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

سعر الباذنجان البلدي بين 4 جنيه و6 جنيهات.

سعر البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

سعر كيلو البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

سعر الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

سعر الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

سعر البسلة بين 11 و15 جنيهًا.