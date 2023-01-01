أسعار الخضروات في أسواق السويس اليوم.. تراجع الطماطم والبطاطس

شهدت أسعار الخضروات في محافظة السويس، اليوم الأحد، استقرار معظم الأصناف بالأسواق المختلفة، كما تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس والفاصوليا الخضراء.

أسعار الخضروات في أسواق السويس

ووفقا لجمعية الباعة بسوق الخضروات، جاءت أسعار الخضروات في سوق الأنصاري الرئيسي بمحافظة السويس كالتالي:

- الطماطم من 5 إلى 8 جنيهات

- البطاطس من 6 إلى 10 جنيهات

- الباذنجان البلدي من 6 إلى 8 جنيهات

- الباذنجان الرومي 5 إلى 7 جنيهات

- الباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات

- البصل من 6 إلى 10جنيها

- الكوسة من 8 إلى 10 جنيهات

- الجزر من 5 إلى 7جنيهات

- الفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهات

- الفلفل الرومي البلدي من 8 إلى 12 جنيها

سعر كيلو الفلفل والملوخية

- الفلفل الألوان 15 إلى 20 جنيها

- الملوخية 5 إلى 7 جنيهات

- الخيار البلدي 5 إلى 8جنيهات

- البامية من 20 إلى 25 جنيها

- البسلة م 15 جنيها

- السبانخ من 7 جنيها

- القلقاس 7 إلى 10 جنيهات

- البطاطا من 5 إلى 7 جنيهات

- الثوم من 7 إلى 11 جنيها

- القرنبيط 6 جنيهات

- الخس 6 جنيهات.