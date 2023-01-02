أسعار الخضروات اليوم الاثنين بالمحافظات.. استقرار جميع الأصناف

شهدت أسعار الخضروات اليوم بالمحافظات، استقراراً في جميع الأصناف، وتراجعت أسعار البعض الآخر، وتباين أسعار أصناف بحسب الجودة والحجم.

وتنعكس أسعار سوق العبور على عدد من المحافظات حيث يعد مصدرا للتجار لشراء بضاعتهم بشكل يومي.

أسعار الخضروات في سوق العبور:

الطماطم من 3,50 إلي 5,5 جنيه

البطاطس من 4 إلى 8 جنيهات

الباذنجان البلدي من 4 إلى 6 جنيهات

الباذنجان الرومي 2,5 إلى 4,5 جنيه

الباذنجان الأبيض 4,5 إلى 7,5 جنيه

البصل من 3,5 إلى 6,5 جنيه

الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات

الجزر من 2,5 إلى 5,5 جنيه

الفاصوليا من 4 إلى 9 جنيهات

الفلفل يبدأ من 6 والملوخية من 2,5 جنيه

الفلفل الرومي البلدي من 6 إلى 9 جنيهات

الفلفل الحامى البلدي 5 إلي 8 جنيهات

الفلفل الألوان 14 إلى 20 جنيها

الملوخية 2,5 إلى 5,5 جنيه

الخيار البلدي 2,5 إلى 4,5 جنيه

البامية 18 إلى 22 جنيها

البسلة 11 إلى 15 جنيها

السبانخ 5 إلى 6 جنيهات

القلقاس 4 إلى 6 جنيهات

البطاطا 2 إلى 4 جنيهات

الثوم 7 إلى 11 جنيها

الكرنب يبدأ من 2,5 والقرنبيط 3 جنيهات

سعر الخس 6 جنيهات

القرنبيط 3 إلى 4 جنيهات

أسعار الخضروات في الأسوق القطاعي

شهدت أسعار الخضروات استقرارا في أسواق القطاعي بمحافظة السويس وفق بيان أسعار سوق الأنصاري:

الطماطم من 5 إلى 8 جنيهات

البطاطس من 6 إلى 10 جنيهات

الباذنجان البلدي من 6 إلى 8 جنيهات

الباذنجان الرومي 5 إلى 7 جنيهات

الباذنجان الأبيض 7 إلى 9 جنيهات

البصل من 5 إلى 10 جنيها

البسلة 15 جنيها

السبانخ من 7 جنيها

القلقاس 7 إلى 10 جنيهات

البطاطا من 5 إلى 7 جنيهات

الثوم من 10 إلى 15 جنيها

القرنبيط 7 جنيهات

الكوسة من 8 إلى 10 جنيهات

الجزر من 5 إلى 8 جنيهات

الفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهات

الفلفل الرومي البلدي من 8 إلى 12 جنيها

الفلفل الألوان 20 إلى 23 جنيها

الملوخية 5 إلى 7 جنيهات

الخيار البلدي 5 إلى 8 جنيهات

البامية من 20 إلى 25 جنيها