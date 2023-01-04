قائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ.. صوت أم كلثوم لم يكن سر اختيارها

احتلت الفنانة الراحلة أم كلثوم، المركز 61 في قائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ، التي أعدتها مجلة «رولينج ستون» الأمريكية المتخصصة في الموسيقى، إذ تعتبر المطربة العربية الوحيدة في القائمة، وفقا لتقرير المجلة، الذي أكد أن «كوكب الشرق» ليس لها نظير في الغرب، إذ تعتبر «روح العالم العربي»، وصاحبة تأثير امتد لما هو أبعد من الغناء.

وجاء بعد اسم أم كلثوم، في قائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ، أسماء مجموعة من أشهر المطربين في العالم، من بينهم: مايكل جاكسون، الذي جاء في المركز 86، وديانا روس، بالإضافة إلى بوب مارلي في المركز 97.

معايير قائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ

أكدت المجلة الأمريكية، في تقريرها، أن اختيار قائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ لم يكن على أساس الصوت، موضخة: «هذه قائمة أعظم المطربين، وليست قائمة أعظم الأصوات، كان أكثر ما يهمنا هو الأصالة والتأثير وعمق كتالوج الفنان، واتساع تراثه الموسيقي، يمكن أن يكون الصوت رائعًا مثل صوت ماريا كاري، أو قاس مثل توتس هيبرت، أو أقل من اللازم مثل صوت ويلي نيلسون، لكن في النهاية المطربون في تلك القائمة موجودون لسبب واحد: وهي قدرتهم على إعادة تشكيل العالم بمجرد فتح أفواههم».

وتضمنت قائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ، مجموعة كبيرة من المبدعين على مر العصور، وتصدرتها المغنية والحقوقية الأمريكية أريثا فرانكلين، التي رحلت في 2018، ووصف التقرير صوتها بـ«هدية من السماء»، متابعا: «ملكة بلا منازع، وغنائها هو أروع صوت يخرج من أمريكا»، بينما جاءت في المركز الـ200 المغنية الإسبانية روزاليا، التي تبلغ من العمر 30 عاما.

قائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ

- أريثا فرانكلين

- ويتني هيوستن

- سام كوك

- بيلي هوليدي

- ماريا كاري

- ري تشارلز

- ستيفي وندر

- بيونسيه

- أوتيس ريدينج

- ال جرين

- ليتل ريتشارد

- جون لينون

- باتسي كلاين

- فريدي ميركوري

- بوب ديلن

- برينس

- إلفيس بريسلي

- سيليا كروز

- فرانك سيناترا

- مارفين جاي

- نينا سيمون

- أديل

- سموكي روبنسون

- جورج جونز

- ماري جي بلايج

- بول مكارثي

- دوللي بارتون

- ماهاليا جاكسون

- شاكا خان

- هانك ويليامز

- لوثر فاندروس

- ديفيد باوي

- بيسي سميث

- ثوم يورك

- داستي سبرينجفيلد

- كورت كوبين

- فان موريسون

- كورتيس مايفيلد

- لويس أرمسترونج

- آليا

- إيتا جيمس

- تيدي بندرجراس

- اريانا جراند

- جيمس براون

- إيلا فيتزجيرالد

- مافيس ستابلز

- ليندا رونشتات

- طوني براكستون

- رود ستيوارت

- جوني ميتشل

- شيد - ميك جاجر

- ميريام ماكيبا

- ويلي نيلسون

- تينا تيرنر

- باري وايت

- بريان ويلسون

- ليدي جاجا - هولين وولف

- كيت بوش

- أم كلثوم - جورج مايكل

- روبرت بلانت

- بيورك

- ميني ريبيرتون

- ديفيد روفين

- دينيس براون

- ريهانا

- يوسو ندور

- روني سبيكتور

- روي أوربيسون

- ميدي واتر

- هيكتور لافو

- باتي لابيل

- دانجيلو

- ويلسون بيكيت

- بروس سبرينجستين

- جانيس جوبلين

- إميلو هاريس

- كريس كورنيل

- جواو جيلبرتو

- ستيف بيري

- إيمي واينهاوس

- لاتا مانجيشكار

- جوني كاش

- مايكل جاكسون

- ديانا روس

- جيمي رودجرز

- سيلينا

- غال كوستا

- نصرت فاتح علي خان

- أنيتا بيكر

- ستيفي نيكس

- توتس هيبرت

- فيسنتي فرنانديز

- تشاك بيري

- آشر- بوب مارلي

- كلايد ماكفاتر

- إلتون جون