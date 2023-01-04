مؤرخ فني: اختيار أم كلثوم ضمن أفضل 200 مطرب في التاريخ انتصار كبير

قال الناقد والمؤرخ الفني محمد شوقي، إنّ وضع أم كلثوم في قائمة أعظم 200 مطرب عبر التاريخ انتصار إعلامي وثقافي وفني كبير جدا، موضحًا: «أم كلثوم مازالت عايشة في مصر والوطن العربي، بل والعالم كله، وهذا سبق ونصر آخر كبير».

المجلة الأمريكية التي وضعتها في التصنيف قالت إنها روح العالم العربي

وأضاف الناقد والمؤرخ الفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «المجلة الأمريكية التي وضعتها في التصنيف قالت إنها روح العالم العربي، وهذا أمر رائع، لأنها بمجرد سماع صوتها نشعر بحنين وشيء جميل جدا ينبض في قلوبنا بصوت أم كلثوم».

وتابع «شوقي»: «هذا ليس أول تكريم عالمي للسيدة أم كلثوم، وعندما سافرت فرنسا في رحلات المجهود الحربي في نوفمبر 1967 أفردت لها صفحة لوموند الفرنسية ملفا كاملا، وقالت فيه إن حفلتها كانت أحد أهم العروض الفنية في تاريخ فرنسا، كما أن الرئيس الفرنسي آنذاك شارل ديجول أرسل لها برقية خاصة قال فيها: «سمعت صوتك وشعر قلبي بنبض شعبك».

مجلة تايمز اختارتها كواحدة من ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم

وأكد الناقد والمؤرخ الفني أن قصيدة الأطلال اختارتها مجلة تايمز ضمن أفضل 100 أغنية في القرن العشرين، كما أن مجلة تايمز اختارتها كواحدة من ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم بالقرن العشرين، حيث لم تكن مجرد كبيرة شأنها شأن المطربين الكبار في العالم كله، حيث أصبح لها تأثير قومي، إذ أنها كانت توحد الشعوب العربية من المحيط للخليج، كما أن حفلاتها كان يرتادها مستمعون من كل أنحاء العالم.