«التخطيط» تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بالبحر الأحمر

توجه وفدا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبنك الاستثمار القومي، لمحافظة البحر الأحمر، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة للعام المالى 2022-2023، مع التركيز على مشروعات مدينه شلاتين.

وخلال الزيارة التقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وبنك الاستثمار القومي برئاسة سيد زكريا البهي وكيل أول وزارة والمشرف على قطاع الإدارة المحلية بالبنك، باللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الاحمر، اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة والمسئولين بالمحافظة.

تحسين عملية الحوكمة وكفاءة الإنفاق

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية عملية المتابعة وتقييم موقف التتفيذ الخاص بالمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية في المحافظات كافة، على أرض الواقع، الأمر الذي يسهم في تحسين عملية الحوكمة وكفاءة الإنفاق، خاصة الإنفاق الاستثمارى للحكومة، مؤكدة حرص الوزارة على عملية المتابعة في إطار الدور المنوطة به، حفاظًا على الشفافية، فضلًا عن حرص الوزارة على تذليل العقبات التي قد تواجه تلك المشروعات أثناء عملية التنفيذ.

متابعة عدة مشروعات بشلاتين

أشارت الدكتورة هبة مغيب، إلى أن الزيارة شملت متابعة عدة مشروعات بشلاتين، تضمنت استكمال وتطوير ميناء الصيد، استكمال محطة تحلية المياه، مشروع استكمال المجزر، مشروع بديل للعشوائيات، مشروع كهرباء وإنارة بخا، فضلًا عن أعمال رصف طرق متفرقه بمدن المحافظة، مشروع المجزر الآلي بمدينه الغردقة، مشروع تطوير إداره المرور، وكذلك تطوير المواقف.