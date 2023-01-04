«الدواء الأمريكية» تسمح ببيع حبوب الإجهاض للعامة للمرة الأولى في الصيدليات

سمحت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية لصيدليات التجزئة ببيع حبوب الإجهاض للعامة في الولايات المتحدة لأول مرة عقب تغييرات أجرتها إدارة الغذاء والدواء على قانون حظر الإجهاض، رغم إلغاء المحكمة العليا الأمريكية الحق الدستوري في إنهاء الحمل.

بيع حبوب الإجهاض للعامة في الولايات المتحدة

وسيوزع دواء «ميفييرستون» على الصيدليات المحلية التي لديها رخصة لبيعه، وفي الولايات التي تسمح بالإجهاض، لكن يتعين على المشتري إبراز وصفة طبية معتمدة لأخذ الدواء، ويساعد هذا الدواء على التخلص من الجنين لمدة تصل إلى 10 أسابيع من بدء الحمل.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أجرت هذه التغييرات في أواخر2021، لكن التنفيذ تأخر بسبب تفشي وباء كورونا، وكانت تلك الحبوب متوفرة في عدد قليل من الصيدليات وتباع فقط عبر البريد للعيادات المعتمدة والأطباء المتخصصين.

الإجهاض قضية جدلية في الولايات المتحدة

ولا يزال الإجهاض قضية جدلية في الولايات المتحدة الأمريكية فهناك أكثر من 12 ولاية تحظر الإجهاض، لكن الرئيس الأمريكي تعهد بدعم مشروع حرية الإجهاض.