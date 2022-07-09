«بايدن» يحاول التخفيف من قرار «حظر الإجهاض».. وترامب ينتقد أوضاع بلاده

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها، توقيع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا للتخفيف من تأثير الحكم القضائي بشأن الحق في الإجهاض، فيما قال سلفه ترامب، إنّ «واشنطن»، تقدم المواعظ للآخرين، في وقت تُسفك فيه الدماء بشوارع الولايات المتحدة الأمريكية.

ووقّع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا في محاولة للتخفيف من تأثير قرار «المحكمة العليا الأمريكية»، حول إلغاء الحق في الإجهاض بعدد من الولايات الأمريكية.

وفي 24 يونيو الماضي، أصدرت «المحكمة العليا الأمريكية» حكما أنهى الحقوق غير المحدودة في الإجهاض على المستوى الفيدرالي، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووجّه الأمر التنفيذي، الوكالات الفدرالية بالعمل على تعليم مزودي الخدمات الطبية والتأمين بشأن معلومات العملاء التي يجب أن يقدموها للسلطات، كما طلب الرئيس الأمريكي من لجنة التجارة الفيدرالية اتخاذ خطوات لحماية خصوصية الأشخاص الذين يبحثون عن المعلومات بشأن الرعاية الطبية في مجال الإنجاب.

الرئيس الأمريكي السابق من «لاس فيجاس»: الولايات المتحدة الأمريكية في حالة انحدار

بدوره، انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الوضع الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية، وقال خلال اجتماع أمام مؤيديه في «لاس فيجاس»، إن بلاده في حالة انحدار.

وأشار ترامب، إلى أنه في الوقت الذي تُسفك فيه الدماء في شوارع بلاده، تقدم «واشنطن» المواعظ للآخرين، وحذّر الرئيس الأمريكي السابق، من أن حدود الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت محمية بشكل أسوأ من أي وقت مضى، وغمرت المخدرات البلاد.

وفي الجارة الجنوبية، المكسيك، أعلنت سلطات البلاد، أمس الجمعة، ضبط نحو نصف مليون من حبات «الفينتانيل» المخدرة ونحو طن من «الميثامفيتامين» أثناء عملية أمنية في عاصمة ولاية سينالوا «كولياكان» الواقعة غرب البلاد.

بدوره، وصف رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قرار جريج أبوت، حاكم ولاية «تكساس»، الأمريكية الواقعة وسط جنوب البلاد، بشأن الهجرة، بالفظ والمتخلف وليس له أساس قانوني.

ويوم الخميس الماضي، أصدر أبوت أمرا تنفيذيا، يجيز لقوات ولاية «تكساس» اعتقال المهاجرين وإعادتهم إلى الحدود بين البلدين.

مخرجان إيرانيان ينشران هاشتاج: «إلق سلاحك»

وفي إيران، اعتقلت السلطات الإيرانية المخرجين، محمد رسولوف ومصطفى الأحمد واتهمتهما بالارتباط بجماعات معارضة خارج البلاد، وبالتخطيط لتقويض أمن الدولة، بسبب منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي طالبا فيها قوات الأمن بإلقاء سلاحها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ونشر المخرجان هاشتاج:«إلق سلاحك»، في إشارة منهما إلى حملة القمع العنيفة خلال الاضطرابات التي أعقبت انهيار مبنى في مدينة عبادان جنوب غربي البلاد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41 شخصا في وقت سابق من هذا العام.

بدورها، اعتقلت السلطات الإيرانية، الناشط السياسي الإصلاحي المعروف مصطفى تاج زاده، المقرب من رئيس البلاد الأسبق محمد خاتمي وزعيم الحركة الخضراء وآخر رئيس وزراء مير حسين موسوي.

وفي اليابان، نقلت جثة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، الذي تعرض لإطلاق نار أمس الجمعة، إلى العاصمة «طوكيو» من مدينة «نارا» الواقعة غرب البلاد، حيث تعرض للحادث.

مراسم تشييع «شينزو آبي» الثلاثاء المقبل

وأثار اغتيال آبي، مشاعر من الحزن العميق في اليابان وخارجها، وستقام مراسم تشييع رئيس الوزراء الياباني السابق، في مسقط رأسه شيمونوسيكي في محافظة «ياماجوتشي»، الثلاثاء المقبل.

من جانبها، قالت وسائل إعلام يابانية، إن منفذ الاغتيال «تاتسويا ياماجامي»، يبلغ من العمر «41 عاما»، تحدث خلال استجوابه من قبل الشرطة اليابانية عما دفعه لارتكاب جريمته.

وأوضحت قناة «إن أتش كيه» اليابانية، أن «ياماجامي»، أشار للشرطة، إلى أن رئيس الوزراء السابق كان ينتمي إلى مجموعة من الأشخاص، الذين واجهت عائلة منفذ الحادث مشاكل مالية بسبب أعمالهم.

وأضاف «ياماجامي»، أن والدته تم جرها إلى هذه المجموعة، وقامت بتبرع كبير لصالحها، مما تسبب في تدهور حياة عائلته.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، عن مصادر مطلعة، قولها، إن «ياماجامي» خطط لمهاجمة زعيم جماعة دينية.

وفي المملكة المتحدة، يعتزم حلفاء رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، عرقلة ترشيح وزير الخزانة السابق ريشي سوناك لخلافة جونسون، وأوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، البريطانية نقلا عن أحد الوزراء الموالين لجونسون أن حلفاءه سيحاولون ضمان ألا يصبح سوناك زعيما لحزب «المحافظين».