جمارك مطار الأقصر تضبط محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، إحدى مصالح وزارة المالية، أن رجال الجمارك بالوردية الأولى بجمرك مطار الأقصر الدولي، برئاسة عادل عبدالفتاح أحمد، مدير إدارة الوردية، تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية التي تُستخدم في الإجهاض، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية، في بيان صحفي، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من القاهرة كونكشن رحله رقم 068، اشتبه أسامه كمال الشافعي، مدير الحركة في الراكبة «ن. ك. س»، مصرية الجنسية قادمة من روما ظهرت عليها علامات القلق والارتباك.

وتابعت، أنه بسؤالها عما إذا كانت تحمل معها بضائع ممنوعة أو محظورة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفي، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X_RAY بمعرفة إبراهيم محمد ومحمد جامع، مأموري الفحص، والحسين على عبدالله، مدير إدارة الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه بوجود أجسام وكثافات متماثلة.

وأكدت الجمارك المصرية، أنه جرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكبة برئاسة محمود عمر، رئيس الوردية، ضمت أسامه كمال ومحمد عبد العزيز بحضور ابراهيم أحمد صادق بالأمن الجمركي وأسامة عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركي فتبين وجود 322 شريط بكل منها 14 قرص من عقار سايتوتيك «Cytotec» الذي يُستخدم في الإجهاض مخبأة في جيوب سحرية بأسفل حقائب الراكبة.

وقالت مصلحة الجمارك المصرية، إن محمد متولى مدير، عام جمارك مطار الأقصر الدولي والفروع، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 38 لسنة 2022 وحرره أحمد فارس وروماني فؤاد مدير مكافحة التهرب الجمركي.