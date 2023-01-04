«القومي لثقافة الطفل»: مسرحة المناهج وسيلة مهمة لتوصيل المعلومات للطلاب (فيديو)

قال محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إنّ هناك طفرة جيدة جدا وتوجه مهم من كل المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالطفل وقضاياه والبحث عن كل شيء ممكن يحقق لهم التعلم الجيد، مضيفا أن مسرحة المناهج من الوسائل المهمة جدا التي يستطيع أن يمتلكها المعلم ليوصل الدرس بشكل لطيف ومحبب ومخفف وبتركيز عالٍ للتلميذ في الفصل.

أشكال فنية لتوصيل المعلومة للطفل

وأضاف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن مسرحة المناهج ليست في شكل مسرحي، وإنما تحوي بعض المناهج أشكال فنية لمساعدة الأطفال في الحصول على المعلومة من أقصر طريق، إذ تعتبر الأغنية من الوسائل المهمة التي يمكن أن نوصل بها المناهج للطلاب، كما أن المسرحيات من أهم الوسائل أيضا في هذا الصدد، وهناك أيضا السيناريو المصور لتوصيل المنهج بشكل أفضل.

وأكد رئيس المركز القومي لثقافة الطفل: «في الماضي كانت المناهج صماء عبارة عن رسائل طويلة، وأصبحت الآن أكثر تطورا، وهناك حوارات بسيطة إذ يمكن للمعلم أن يختار تلميذين أو 3 لإجراء حوار في الفصل».

ولفت رئيس المركز القومي لثقافة الطفل إلى أنّ وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة والشركة المتحدة وآخرون سيعملون في هذا المشروع بشكل جيد حتى يصل إلى أطفالنا في كل مكان وبالتعاون مع قناة مدرستنا.