«التعليم» توجه بوضع روابط المناهج والحصص الدراسية على موقع المديريات

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما إلى المديريات التعليمية، وجهت خلاله بضرورة إضافة الروابط الخاصة بالوزارة في أماكن واضحة على موقع المديريات.

المنصات التعليمية للطلاب لجميع المراحل التعليمية

وحددت وزارة التربية والتعليم، المنصات التعليمية للطلاب لجميع المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وهي كالتالي:

- رابط بوابة المناهج التي تتوافر عليها برمجيات تفاعلية للمناهج التعليمية المطورة.

- رابط منصة البث المباشر التي توفر بث مباشر للحصص الدراسية أونلاين للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي بين المعلمين ذوي الخبرة والطلاب من لقاءات مباشرة على هذه المنصة طبقا للجداول المعلنة.

- رابط قناة اليوتيوب للحصص المسجلة أونلاين التي يتوافر من خلالها تسجيل ما جرى بثه على منصة البث المباشر.