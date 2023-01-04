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%100 نسبة إنجاز مشروعات حياة كريمة في قرى «البلينا» بسوهاج

كتب:

محمد أباظة
01:28 م | الأربعاء 04 يناير 2023
مشروعات حياة كريمة في سوهاج

مشروعات حياة كريمة في سوهاج

جهود كبيرة تقوم بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والأهالي في القرى والمحافظات النائية التي تعاني ضعف الخدمات، من خلال تدشين المشروعات التنموية والخدمية بها.

ومن بين المحافظات التي شهدت قراها تطورًا كبيرًا على يد «حياة كريمة» كانت سوهاج، إذ أعلنت المبادرة الرئاسية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، الانتهاء من مشروعين جديدين في قرية عرابا ابيدوس التابعة لمركز البلينا بالمحافظة.

بداية مشروعي «حياة كريمة» كانت في شهر يونيو وأكتوبر الماضي، وعبارة عن «وحدة محلية، مركز تكنولوجي، مكتب تموين، مكتب سجل مدني، مكتب للشهر العقاري، قاعة مجلس محلي شعبي»، فضلا عن مشروع نقطة إسعاف عرابة ابيدوس.

وأعلنت «حياة كريمة» أن نسبة الإنجاز في المشروعين بلغت 100٪، ومن المقرر العمل فيهم لخدمة أهالي القرية والقرى المحيطة بيها.

ويأتي ذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وما تستهدفه المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في تحسين مستوى معيشة أهالي المحافظات النائية التي تعاني ضعف الخدمات الأساسية. 

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.  

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.