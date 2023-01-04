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إحباط محاولة تهريب أقراص «كبتاجون» داخل لحوم مجمدة في مطار القاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
02:53 م | الأربعاء 04 يناير 2023
إحباط محاولة تهريب كبتاجون- أرشيفية

إحباط محاولة تهريب كبتاجون- أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية في ميناء القاهرة الجوى من ضبط كمية من أقراص كبتاجون المخدرة، بحوزة أحد الأشخاص مقيم في محافظة المنيا، أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية، وتبين أنه أخفى داخل 4 لفافات من اللحم المجمد.

وحسب بيان وزارة الداخلية، تبين وجود 5.5 كيلوجرام من أقراص كبتاجون المخدرة، وتٌقدر قيمتها بـ577 ألف جنيه، داخل إحدى حقائب الراكب، وبمواجهته أقر بحيازتها بقصد تهريبها إلى خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع