«الداخلية»: تحرير 2297 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تمكّنت أجهزة الأمن المختصة، اليوم الاربعاء، من رفع 92 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة الأمنية.

تحرير 2297 مخالفة

كما جرى ضبط 632مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتحرير 2297 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتصل عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني إلى الحبس لمدة 6 أشهر، لمالك المركبة المخالفة، أو دفع غرامة مالية تقدر بـ300 جنيه، وقد تصل قيمتها إلى 1500 جنيه.

أما في حالة وضع الملصق بمكان غير واضح أو ظاهر، أو إخفاءه بأي شيء، فيتم سحب رخصة السيارة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وقد تزيد المدة حسب المخالفة التي يجرى تسجيلها على السائق.

فع عدد (92) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع. ضبط (632) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة. تحرير عدد (2297) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى