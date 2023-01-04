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«الداخلية» تهدي مواطنا من ذوي الإعاقة «كرسي متحرك» في المنوفية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:47 م | الأربعاء 04 يناير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم الدور الإنسانى والمجتمعى لهيئة الشرطة مع كافة شرائح المجتمع، وإستجابةً لإلتماس (أحد الأشخاص من ذوى الإعاقة ، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية) لتوفير كرسى متحرك له نظراً لظروفه الصحية وعدم قدرته على الحركة.

وحسب بيان وزارة الداخلية، على الفور تم توجيه مأمورية من مديرية أمن المنوفية لمنزل المواطن المذكور ، وتم إهدائه الكرسى المتحرك .. وقد لاقت تلك اللفتة الإنسانية إستحسان المواطنين .

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع