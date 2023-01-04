الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات عيد الميلاد

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعدادات بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، مقدما التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنياً أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركات وعلى وطننا الغالى بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

«الشريف»: مدينة الإسكندرية رمز للتعايش الحضاري والإنساني

وقال اللواء محمد الشريف إن مصر ستظل دائماً نسيجًا واحدًا، ورمزاً للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزا للتعايش الحضارى الإنساني. داعياً المولى عز وجل أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

غرفة طوارئ لمتابعة احتفالات عيد الميلاد المجيد

وفي السياق ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعدادات بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، لافتاً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.