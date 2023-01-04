فنادق الغردقة تستعد لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بمشاركة السائحين

تستعد فنادق الغردقة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد خلال الساعات المقبلة، بمشاركة السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ويشمل برنامج الاحتفالات حفلات وفقرات خاصة بعيد الميلاد المجيد وتوفير أتوبيسات لنقل السائحين إلى كنائس الغردقة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد.

احتفالات الفنادق بعيد الميلاد المجيد

وكشف صلاح الديب مسؤول بأحد فنادق الغردقة استعداد فنادق الغردقة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بحضور الآلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من جميع دول العالم، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن» تخصيص أتوبيسات سياحة لنقل السائحين إلى كنائس الغردقة لحضور قداس عيد الميلاد وتجهيز شاشات ضخمة لعرض قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين عيد الميلاد المجيد

من جانبها، رفعت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة درجة الاستعداد تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد بكنائس البحر الأحمر وتعزيز الخدمات الأمنية في محيط الكنائس، وانتشار الخدمات الثابتة والمتحركة وتعزيز الخدمات في المنشآت السياحية وتفتيشيات على كمائن مداخل المدينة.

قداس عيد الميلاد المجيد

وقال مينا عزيز مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، إن الكنائس تستقبل المواطنين لتأدية قداس عيد الميلاد المجيد بداية من الساعة السادسة مساء، بحضور محافظ البحر الأحمر وعدد من قيادات الأزهر والأوقاف وعدد كبير من الإخوة المسلمين الذين يأتون لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا تكاتف الشعب المصري وتبادل التهاني في المناسبات والأعياد وان الشعب المصري من نسيج واحد.