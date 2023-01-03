استعدادات مكثفة بكنائس بني سويف لاستقبال عيد الميلاد المجيد

تزينت كنائس محافظة بني سويف لاستقبال عيد الميلاد المجيد والذي يحل في السابع من يناير الجاري، إذ تبدأ الصلوات في السابعة من مساء السادس من يناير، ويترأسها الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، من مقر المطرانية، فيما يترأس الأنبا أسطفانوس القداس بمطرانية ببا.

تكثيف أعمال النظافة بمحيط كنائس بني سويف

وكثفت الوحدات المحلية بمحافظة بني سويف، أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري طوال فترة الأعياد، ودهان البلدورات وأعمدة الإنارة، وقص وتهذيب الأشجار، في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، مع تكليف مسؤولي الوحدات المحلية بالتواجد المستمر في الشارع والتنسيق الكامل والمستمر مع الأجهزة الأمنية لحين انتهاء فترة الأعياد.

توجيهات باستمرار المتابعة الميدانية

من جانبه أكد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أن هناك تكليفات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار المتابعة الميدانية للاطمئنان على استعدادات الكنائس على مستوى الوحدات المحلية لاستقبال عيد الميلاد المجيد، موجهاً رؤساء المراكز والمدن برفع أي مخلفات في الشوارع والطرق المؤدية للكنائس، وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، وتمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس، والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية للتأكد من توافر كافة المتطلبات اللازمة في هذ الشأن.

مراجعة اشتراطات الحماية المدنية

يذكر أن محافظ بني سويف، عقد اجتماعًا، في وقت سابق، لمناقشة استيفاء الكنائس والمباني الخدمية الكنسية التابعة لها، لاشتراطات الحماية المدنية داخل الكنائس، والتأكيد على التزام كافة الكنائس بنطاق المحافظة بتوفير كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية المؤقتة الواجب توافرها.