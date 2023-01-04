«محلية النواب» تعاود فتح ملف الحيوانات الضالة الخميس المقبل

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، عقد اجتماع موسع يوم الخميس المقبل، لمناقشة ملف الحيوانات الضالة، وذلك بحضور وزيري الزراعة، والصحة، ونائب الوزير لشؤون التخطيط ونائب وزير المالية ومساعد وزير المالية، وممثل عن وزارة البيئة، وممثل عن وزارة التعاون الدولي.

انتشار الحيوانات الضالة

وأكد السجيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة سبق وقدمت تقريرًا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب في جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها، وحظى بإشادة دولية كبيرة حينذاك.

وتابع أن اللجنة وجهت في التقرير الحكومة بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي وعضوية ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البيئة، الصحة والسكان، المالية، التخطيط والإصلاح الإداري والتربية التعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى سكرتير عام كل من محافظات القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسكندرية، الجيزة.

يأتي ذلك على خلفية قيام بعض المواطنين بسم الكلاب في كثير من المناطق من بينها منطقة حدائق الأهرام بعد انتشارهم بشكل كبير، ما دفع صفحات وجمعيات الرفق بالحيوان إلى تدشين حملات لمواجهة هذا الأمر، لا سيما وأنه يعرض البيئة للخطر.