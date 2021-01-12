أحمد السجيني: هناك تشريعات سارية منذ ثلاثينيات القرن الماضي

قال النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إن مصر اليوم، تشهد يوما تاريخيا باكتمال البرلمان المصري بغرفتيه الشيوخ والنواب، مستعرضا تفاصيل الجلسة الإجرائية، حيث يقرأ كل نائب القسم، وتنتهي بإجراء الانتخابات الخاصة برئيس المجلس الجديد والوكيلين، لذلك تشهد هذه الجلسة، زخم وازدحام كبير، ومسألة تنظيمها في ظل جائحة كورونا غاية في الصعوبة، موجها التحية لكل من سعى لأن يكون التنظيم بهذا الشكل الرائع.

تفاصيل الجلسة الإجرائية

وأضاف «السجيني»، خلال لقاء خاص، على شاشة قناة «extra news»، أن النواب الفائزين على المقاعد الفردية تلوا القسم، ثم خرجوا ليدخل نواب القائمة والمعينين، وإجراء الانتخابات، وهذا التناوب أعطى أريحية بأن تكون المسافات متباعدة، هناك توجيه من كل القوى السياسية والنواب والعاملين في ارتداء الكمامة واستخدام الكحول، ومقرر الجلسة إذا وجد أحدا لا يرتدي الكمامة يوجهه بارتدائها مرة اخرى.

سقف آمال المصريين ارتفع مع نجاحات الدولة

وأشار إلى أن البرلمان الجديد يستكمل ما بدأه برلمان 2015، في مساعدة الدولة في بناء كل مقوماتها وتحدياتها بالشكل الذي يأمله المصريين، من حيث استكمال الإصلاحات التشريعية، والتي تعد أحد أهداف المجلس، وسقف طموحات المصريين ارتفع مع نجاح الدولة في الفترة الماضية في تنفيذ العديد من المشروعات، وكل ما تنجح الدولة يكون للمواطن حافز أكبر لتحقيق نجاح أكبر، والذي يتطلب بنية تشريعية مواكبة وحديثة، خاصة أنه يوجد بعض التشريعات التي تنظم الإطار منذ ثلاثينات القرن الماضي.

ملف المحال العامة يحكمه 4 تشربعات من خمسينيات القرن الماضي

ولفت إلى أنه أثناء ترأسه لجنة الإدارة المحلية بالمجلس السابق وخلال مناقشة ملف المحال العامة، وجد أن هذا الملف يحكمه 4 تشريعات من خمسينات القرن الماضي، ما يتطلب ذلك لجهد كبير في دراسة هذه التشريعات وبحيث إمكانية تعديلها أو إلغاؤها من الأساس وتشريع قانون موحد يتعامل مع الأمور بواقعها الحالي وآمالها المستقبلية.