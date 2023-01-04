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رئيس وزراء بريطانيا: نتصرف بشكل طارئ لمواجهة الإضرابات الحالية

كتب:

محمود البدوي
05:26 م | الأربعاء 04 يناير 2023
رئيس الحكومة البريطانية

رئيس الحكومة البريطانية

قال ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنه يسعى لإحداث تغيير حقيقي لاقتصاد بلاده، مشيرًا إلى أن بريطانيا تتصرف بشكل طارئ لمواجهات الإضرابات الحالية.

إيجاد نمط مبتكر للاقتصاد البريطاني 

وأوضح سوناك، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية أثرتا سلبًا على الاقتصاد البريطاني، مشددًا على أنه سيجرى العمل على إيجاد نمط مبتكر لهذا الاقتصاد.

وفي سياق آخر، أبلغ ريشي سوناك أمس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التزام لندن بدعم كييف على المدى الطويل.

الهجمات على أوكرانيا 

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن «سوناك» ناقش في مكالمة هاتفية مع زيلينسكي، أمس الثلاثاء، الهجمات بطائرة دون طيار على أوكرانيا في الأيام الأخيرة.

كما ذكر المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان: «قال رئيس الوزراء إن أوكرانيا يمكن أن تعتمد على المملكة المتحدة لمواصلة دعمها على المدى الطويل، كما يتضح من تسليم أكثر من 1000 صاروخ مضاد للطائرات أخيرًا».

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بقلم محمود البدوي