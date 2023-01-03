سوناك يبحث مع زيلينسكي الهجمات الأخيرة بطائرات درون على أوكرانيا

أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك، بحث خلال اتصال مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الهجمات المقيتة بطائرات من دون طيار، التي وقعت خلال الأيام الأخيرة على أوكرانيا.

تعاطف بريطاني مع الشعب الأوكراني

وقال المتحدث، إن رئيس الوزراء أعرب عن تعاطف المملكة المتحدة مع الشعب الأوكراني بينما يستمر في العيش تحت مثل هذا القصف، نقلا عن سكاي نيوز.

وأكد سوناك أنه بوسع أوكرانيا الاعتماد على المملكة المتحدة في مواصلة دعمها على المدى البعيد، ما جرى إظهاره من خلال التسليم الأخير لأكثر من ألف صاروخ مضاد للطائرات، موضحا أن العمل لا يزال جاريا لتوفير معدات أخرى خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لضمان فوز أوكرانيا في ساحة المعركة.

كما اتفق الزعيمان على البقاء على اتصال وثيق خلال الأسابيع المقبلة.