استقالة وزيرة المالية في حكومة ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا الجديد

قبل رئيس وزراء بريطانيا، صاحب الأصول الهندية، ريشي سوناك، استقالة وزير المالية غافين ويليامسون، في حكومته التي لم يمض على تشكيلها 4 أسابيع، بحسب قناة «العربية السعودية» في خبر عاجل، في تحد جديد يواجه رئيس الوزراء البريطاني الثالث في عام واحد، وهذه الحكومة هي الأولى في عهد الملك الحالي تشارلز الثالث.

استقالة بسبب فضائح أخلاقية

واستقال في منتصف الصيف الماضي، بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، عقب فضائح أخلاقية طالت منتمين لحكومته، وبسبب عدم التزامه بالقانون الإنجليزي، وإقامة حفلات وتجمعات رغم الحظر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

استقالة رئيسة الوزراء

وفي منتصف أكتوبر، استقالت خليفة جونسون، السيدة ليز تراس، التي كانت آخر سيدة تكلفها ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، بالمنصب، إذ استقال عدد من وزراء حكومتها قبل أن تستسلم هي الأخرى وتستقيل.