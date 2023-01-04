وزير النقل الفلسطيني يستقبل السفير المصري الجديد

استقبل وزير النقل والمواصلات الفلسطيني عاصم سالم، اليوم الأربعاء، السفير المصري الجديد لدى فلسطين إيهاب سليمان، واستهل الاجتماع مرحبا به في فلسطين، ومتمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأكد الجانبان العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وثمن الوزير دور مصر المهم والريادي في دعم فلسطين على كل الأصعدة والمستويات، مؤكدا سعي الوزارة إلى تعميق وتعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات التي تأتي ضمن إطار عمل الوزارة.

جهود مصرية لإنجاح موسم الحج

وشكر الوزير، الجهود المبذولة من قبل الجانب المصري لإنجاح موسم الحج والتسهيلات المقدمة لحجاج المحافظات الجنوبية، من خلال تسهيل عمليات العبور والسفر إلى الأراضي الحجازية.

من جانبه، جدد السفير المصري موقف بلاده الداعم لفلسطين، مشددا على بذل كل الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.