الرئيس السيسي يتابع الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يتسق مع خصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربوع مصر.

ووجه الرئيس، بدعم المجتمع السيناوي، وزيادة مساحة التطوير الحضاري على حساب ما كان قائماً من غياب التخطيط، مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة، ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة في تلك البقعة الغالية من أرض مصر.