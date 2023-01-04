رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الرئيس السيسي يتابع الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء

كتب:

محمد أبو عمرة
05:26 م | الأربعاء 04 يناير 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يتسق مع خصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربوع مصر.

ووجه الرئيس، بدعم المجتمع السيناوي، وزيادة مساحة التطوير الحضاري على حساب ما كان قائماً من غياب التخطيط، مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة، ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة في تلك البقعة الغالية من أرض مصر.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يوجه بسرعة تسوية جميع الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة

الرئيس السيسي يوجه بتطوير حديقة الحيوان بالجيزة وفق معايير بيئية عالمية

الرئيس السيسي يوجه بربط حديقتي الحيوان والأورمان وزيادة المسطحات الخضراء

الحكومة تنفذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن القمح.. «سعر مجزٍ وعائد اقتصادي»
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.