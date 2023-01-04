«محلية النواب»: مليار دولار ميزانية هيئة تنمية الصعيد

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجلسة المطولة التي عقدها مجلس النواب، اليوم، جرى فيها مناقشة أثر تطبيق إنشاء هيئة تنمية الصعيد بقانون رقم 157 لسنة 2018، وتم خلال الجلسة الاستماع إلى كم هائل من المشروعات، وبلغت الميزانية الخاصة بتلك الهيئة مليار دولار.

درويش: سخرنا كل الإمكانيات لإحداث التطوير في الواقع

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن الجلسة المطولة بمجلس النواب جرى فيها التأكيد على توافر الإرادة الحقيقية لتطوير الصعيد مع تسخير الإمكانيات المادية بإدارة واعية لإحداث ذلك التطوير على أرض الواقع.