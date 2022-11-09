عمرو درويش عن مؤتمر أسرة علاء عبدالفتاح: الدعاوى الهدامة لن تلقى قبولا في الشارع

علق النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ما حدث في المؤتمر الذي عقدته أسرة السجين علاء عبدالفتاح، قائلا: «ما حدث بالأمس أكبر دليل على أن هناك موقف ضد الدولة المصرية وموجه بشكل كبير، نرى تقارير هيومان رايتس ووتش، وظهر انحيازها بشكل علني جدا ضد الدولة المصرية، ولا يوجد مواطن مصري سيقبل بذلك، سواء كان نائبا في البرلمان أو مواطنا عاديا».

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية، على أن ردود الأفعال في مصر مشرفة للغاية، فالشعب المصري واعٍ ويفهم جيدا، وما حدث الأمس أكبر دليل على أن الدعاوى الهدامة لن تلقى قبولا في الشارع المصري.

وواصل: «تعاملت بهدوء وأظهرنا الوجه الحقيقي لمدى التوافق والاختلاف في الآراء، هم لم يقبلوا ذلك وهو أكبر دليل على أن كل الشعارات التي ينادون بها مزيفة، والأمم المتحدة كان عليها أن تراعي الحيادية والشفافية، خاصة أن مؤتمر COP 27 لا يتحدث في شكل سياسي أو أي أمر إلا إنقاذ الكوكب».

وأكد أن هناك جيل في مصر سيتعامل بندية وبنفس الطريقة التي يتعامل بها الغرب معنا: «لن نقبل بأي حال من الأحوال هذا السلوك المشين والأسلوب الذي ينتهجه الغرب».