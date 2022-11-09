وقفة تضامنية مع عمرو درويش وسط لندن

أبناء مصر ذخرا لها سواء في الخارج أو في الداخل، ويقفون خلفا بلادهم دائما، وحريصون على أن تصير مصر أم الدنيا في مقدمة الأمم، لذا حريصون على إقامة أي فعالية أو حدث يساند الدولة المصرية.

وقفة تضامنية مع درويش

وبحسب صفحة الجالية المصرية في بريطانيا على فيسبوك، نظم صباح اليوم، رابع أيام مؤتمر المناخ «COP27» المقام بشرم الشيخ، المصريون في العاصمة الإنجليزية لندن في حي لونج فيلد، وقفة تضامنية مع عمرو درويش، النائب بالبرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ماذا حدث مع درويش أمس؟

يذكر أن النائب عمرو درويش، اعترض أمس الثلاثاء، على حديث الناشطة منى سيف التي أشارت إلى أن شقيقها علاء عبدالفتاح محبوس بسبب سياسي وليس جنائيا، وهو ما رفضه درويش في الجلسة المقامة على المنطقة الزرقاء، في مؤتمر شرم الشيخ، فتدخل الأمن لإخراجه من القاعة.

ثلاثة ألوان تسيطر على قمة المناخ

وتنقسم المناطق في مؤتمر المناخ إلى ثلاثة ألوان الأرزق ويتبع لإدارة الأمم المتحدة ويتواجد فيه زعماء الدولة وبعض الأشخاص المهتمين بالمناخ، والمنطقة الخضراء التي يتواجد فيها مختلف المبادرات التي تدعم المناخ، وأخيرا المنطقة الحمراء التي تعد منطقة المخترعين المشاركين في المؤتمر.