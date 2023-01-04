حسن الرداد يعلن اسم مولوده الأول من إيمي سمير غانم

أعرب الفنان حسن الرداد، عن سعادته البالغة بعد وضع زوجته إيمي سمير غانم، لأول مولود، أول أمس الاثنين، وعودتهما إلى المنزل، واستشهد بآية قرآنية في أول تعليق له على السوشيال ميديا، قائلًا: «لِلَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور».

وكتب حسن الرداد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، «الحمد لله ربنا رزقنا بالطفل فادي حسن الرداد في نفس يوم ميلادي.. اللهم أنبته نباتا حسنا، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهما فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى».