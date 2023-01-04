الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير منطقة المقطم، خاصةً ما يتعلق بالجهود القائمة لحصر قطع الأراضي الفضاء لحسن استغلالها، إلى جانب إنشاء مجمع أسواق المقطم، وكذا تطوير الكورنيش، ورفع كفاءة المرافق وشبكة الصرف الصحي.

وجرى عرض مختلف مشروعات الهيئة الهندسية لتطوير شمال سيناء، خاصةً مطار العريش، والموقف التنفيذ لمختلف مكونات هذا المشروع من صالات انتظار ومباني خدمات ومهبط الطائرات.

وجرى كذلك استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً المرافق والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية، وكذلك الحي الدبلوماسي، والذي سيضم سفارات الدول الأجنبية المعتمدة ومقرات المنظمات الدولية والإقليمية المتواجدة في مصر، ووجه الرئيس بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، خاصةً محور 26 يوليو ومنطقة سفنكس المحيطة، وكوبري تحيا مصر، ومحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب كلٍ من محور الضبعة، والطريق الساحلي الدولي بقطاعاته المختلفة.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي جهود الهيئة الهندسية لاستقدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية التي تساعد على سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية المنتشرة على كل رقعة الجمهورية.