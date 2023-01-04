أطلق اسمه على أول أبنائه.. لحظات مؤلمة في وفاة «فادي» شقيق حسن الرداد

كشف الفنان حسن الرداد، عن اسم مولوده الأول من الفنانة إيمي سمير غانم، الذي رزق به بالتزامن مع عيد ميلاده يوم 2 يناير، إذ أطلق عليه اسم «فادي»، وهو نفس اسمه شقيقه الراحل، إذ كان مُرتبطًا به بشكلٍ كبير وتجمعهما علاقة خاصة، حتى رحل عن عالمنا بشكلٍ مفاجئ.

حسن الرداد، كشف عن أول صورة لمولوده، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، مُعلقًا عليها بقوله: «الحمد لله ربنا رزقنا بالطفل فادي حسن الرداد في نفس يوم ميلادي.. اللهم أنبته نباتا حسنا، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهما فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى».

وفي حديثِ تليفزيوني سابق له، كشف حسن الرداد، عن كواليس وفاته شقيقه «فادي» في حادث سير، قائلًا: «كنا راكبين العربية أنا وهو وماما، راجعين من القاهرة، وبالصدفة كان فيه موكب ماشي في شارع صلاح سالم، ووقفنا ساعة ونصف تقريبًا مش بنتحرك»، متابعًا «فجأة لما الطريق فتح ووصلنا طريق إسماعيلية، الناس كلها كانت تعبانة ومجهدة».

وأضاف حسن الرداد: «عربية تريلا دخلت فينا فجأة، وهو توفي في الحال، ودي كانت صدمة كبيرة لينا.. أمي كانت قاعدة جنبي وأخويا ورا، هو قالها ارجعي وراء عشان جسمك، وسبحان الله اللي حصل بقى».

وكشف حسن الرداد، عن مدى اشتياقه الشديد لشقيقه، قائلًا: «هو كان ملتزم دينيًا.. صلاة وصوم وقراءة قران طوال الوقت.. أنا مفتقده جدًا ونفسي يكون معايا في كل لحظة، أنا بالنسبة لي العمر متوقف عند لحظة وفاته».