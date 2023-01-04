البابا تواضروس يستقبل وزير الداخلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

تهنئة رئيس مجلس القضاء الأعلى وشيخ الأزهر

وفي سياق متصل، استقبل البابا في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حماده الصاوي النائب العام، ووفدًا من أعضاء محكمة النقض ومجلس القضاء والنيابة العامة، إذ قدموا التهنئة له بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، ووفدًا من مشيخة الأزهر، ومعهم الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.

وأعرب الإمام ومرافقوه عن خالص التهنئة له بمناسبة عيد الميلاد المجيد.