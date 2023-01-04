وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، قال فيها: «يسُرني أن أبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين بأصدق التهاني والأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة التي نستقي منها مشاعر المحبة والمودة، ويُكرس الاحتفاء بها التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية، الذين أثبتوا أنّهم عصاة على الانكسار أو الفناء، قادرون على التنمية والبناء، عازمون على التضحية، كانوا وسيظلوا دوما لوطنهم فداء، وكـل عام وقداستكم بخير».

احتفالات عيد الميلاد المجيد

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها: «بمشاعر ملؤها الاعتزاز والتوقير لشخصكم، والأخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية في مصر، يُسعدني أن أبعث بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الأمة المصرية بكل الخير والازدهار والنماء، وكل عام وأنتم بخير».

وبعث اللواء محمود توفيق، برقية تهنئة للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها: «يسعدني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أن أعرب لكم ولأبناء الطائفة الإنجيلية في مصر، عن تقديري واعتزازي، راجيا لكم جميعا أطيب الأمنيات ودوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرفعة والازدهار، وكل عام وأنتم بخير».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها: «بمشاعر ملؤها التقدير والاعتزاز، يطيب لي أن أبعث بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للأخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة التي تفيض بمعاني المحبة والسلام، ويعكس الاحتفاء بها صلابة ما يجمع أبناء الأمة المصرية عبر الزمان، نؤكد ثقتنا في عزمكم على تواصل الجهود والعطاء لتكونوا دوما في طليعة الصفوف، تزودون عن رفعة الوطن بكل غالٍ في إيثار وإباء، وكل عام وأنتم بخير».