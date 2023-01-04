رئيسا النواب والشيوخ يهنئان البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء في نص برقية التهنئة: «يسرني أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن نواب المجلس بخالص التهنئة القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذى يحل علينا في السابع من يناير من كل عام».

وأضاف نص البرقية: «تلك الذكرى العطرة التي يحتفى بها المصريون جميعًا مسلمين ومسيحيين، وهم في رباط لا انفصام بعده، فتعانق الصليب مع الهلال في مواجهة كل ما أصاب مصر من ملمات».

رئيس مجلس النواب: رعى الله وحدتنا وأدام ألفتنا

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: «نكرر تهانينا القلبية بهذه المناسبة الجليلة التي تذكرنا بمولد السيد المسيح.. هنيئًا لكم ولنا بمصر، ورعى الله وحدتنا وأدام ألفتنا».

ومن جانبه، أيضًا بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: «يسعدني أن أتقدم إلى قداستكم وإلى جميع إخواننا الأقباط بأخلص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يعيده على قداستكم وعلى كل المصريين بكل الخير والسعادة».

وأضاف: «انتهز هذه المناسبة الطيبة لكي أشيد بالوحدة والتلاحم بين أبناء هذا الوطن مسلمين وأقباط، والتي كانت وستظل هي الحصن المنيع والركيزة الأكبر لتحقيق النهضة الشاملة لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي».