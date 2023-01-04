محلل سياسي لـ قناة القاهرة الإخبارية: صواريخ باتريوت لن تقلب موازين القوة بالأزمة الأوكرانية

قال رامي القليوبي، الكاتب والمحلل السياسي، من موسكو، إن صواريخ باتريوت لن تقلب موازين القوة في الأزمة الروسية الأوكرانية؛ لأنها منظومة دفاعية تتيح لكييف تأمين منشآتها الحيوية والبنية التحتية للطاقة.

وأضاف «القليوبي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تستمر الأزمة لسنوات، وهو أمر ليس في مصلحة روسيا أو أوكرانيا، وعلى أمريكا مواجهة ذلك والضغط على كييف للجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة.

المفاوضات دائمًا تبدأ بسقف مرتفع للمطالب

وأشار الكاتب والمحلل السياسي إلى أن المفاوضات دائمًا تبدأ بسقف مرتفع للمطالب من الجانبين، لكن بعد ذلك ينخفض مستواها، وتقبل روسيا الانسحاب أو اقتراح منطقة منزوعة السلاح بين الدولتين.