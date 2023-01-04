مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: إجراءات حماية اجتماعية جديدة في العراق قريبا

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في بغداد، إن تقديم الرعاية للأسر المستحقة والحصول على حصص غذائية سيتم تطبيقه في العراق بداية من فبراير المقبل، موضحة أن اجتماع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تطرق إلى أن هيئة الحماية الاجتماعية ستكون ضمن موازنة 2023.

وأضافت «التميمي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاجتماع أيضًا تناول متطلبات الباحثين الاجتماعيين وتوفير السبل المطلوبة لإنجاح عملهم، منوهة بأن الأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية التي تقع ضمن الحماية المدنية ستتسلم السلة الغذائية التي تحتوي على مواد مختلفة.

حجب المساعدات عن 900 ألف مواطن

وأشارت المراسلة إلى أن قرابة 5 ملايين مواطن يتقاضون الرعاية أو الإعانة الشهرية وبداية من الشهر الجاري يحق لهم الحصول على السلة الغذائية المخصصة، وهناك توسع في الشمول فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، وهناك نحو 900 ألف مواطن تم حجبهم من تلك المساعدات لامتلاكهم الرواتب والأموال.

بحث اجتماعي لطلبات الشمول

وأوضحت أن تصريح رئيس الوزراء العراقي بشأن استخدام الحماية الاجتماعية لأغراض سياسية يقصد به مرشحي الانتخابات المقبلة، إذ يستغلونها لأغراضهم، وفي 15 من الشهر الجاري، ستجرى أكبر عملية بحث اجتماعي لطلبات الشمول ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.