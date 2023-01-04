قناة القاهرة الإخبارية تعرض الفيلم الوثائقي «شابيلا» 11 يناير الجاري

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض الفيلم الوثائقي «شابيلا» على قناة «القاهرة الإخبارية»، في الساعة السابعة من مساء يوم 11 يناير الجاري، وهو من سيناريو وإخراج الإعلامي محمد سعيد محفوظ، الذي يرصد فيه ما يحدث في الصومال.

وكتب «الطاهري»، عبر حسابه على «فيس بوك»، أن الفيلم الوثائقي «شابيلا» هو جرس إنذار حقيقي من الصومال، ومن المقرر أن يخصص له عرض خاص للصحفيين يوم 10 يناير، قبل يوم من عرضه على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».